بلدية القرارة تبحث التعاون المشترك مع جمعية "غراس"

خان يونس- الرأي

بحث رئيس بلدية القرارة م.أحمد شعت مع وفدٍ من جمعية غراس الخير للتنمية والتطوير سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.



جاء ذلك، خلال زيارة وفد من الجمعية ضم رئيسها د.ابراهيم السميري وعضوية كل من حسني الاسطل، مسلم السميري، اسماعيل عبدالغفور، عبدالحكيم السميري.



وأكد م.شعت على استعداد البلدية وترحيبها الكامل للتعاون مع الجمعية وانفتاحها على كافة مؤسسات المجتمع؛ وذلك بهدف تطوير وتنمية البلدة.



بدوره، عبر د.السميري عن سعادته بهذا التعاون، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في مواجهة المنخفضات الجوية ومعالجة تداعياتها بالرغم من قلة الامكانات.