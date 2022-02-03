وكالة الرأي الفلسطينية الانتهاء من مشروع الترميز البريدي الوطني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث توثيق الادعاءات القضائية في المستشفى الاندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تطلق غدًا حملة لإغاثة اللاجئين السوريين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا تفتتح متنزهي "النزلة" و"الكرامة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تبحث التعاون المشترك مع جمعية "غراس" وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تكشف لـ "الرأي" آخر مستجدات ملف الإعمار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مبــاحث المرور تضبط "9" دراجات نارية ومسروقات بآلاف الدولارات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة ترحل250 طن نفايات منزلية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية هدم المنازل المقدسية..على عينك يا تاجر والاحتلال لن يتوقف وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمخاتير تتابع سير العمل بالمحكمة الشرعية
أخبار » الأخبار الحكومية

وتثمن جهودها خلال المنخفضات الجوية

بلدية القرارة تبحث التعاون المشترك مع جمعية "غراس"

03 شباط / فبراير 2022 01:12

بلدية القرارة تبحث التعاون المشترك مع جمعية "غراس"
بلدية القرارة تبحث التعاون المشترك مع جمعية

خان يونس- الرأي

بحث رئيس بلدية القرارة م.أحمد شعت مع وفدٍ من جمعية غراس الخير للتنمية والتطوير سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.


جاء ذلك، خلال زيارة وفد من الجمعية ضم رئيسها د.ابراهيم السميري وعضوية كل من حسني الاسطل، مسلم السميري، اسماعيل عبدالغفور، عبدالحكيم السميري.


وأكد م.شعت على استعداد البلدية وترحيبها الكامل للتعاون مع الجمعية وانفتاحها على كافة مؤسسات المجتمع؛ وذلك بهدف تطوير وتنمية البلدة.


بدوره، عبر د.السميري عن سعادته بهذا التعاون، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في مواجهة المنخفضات الجوية ومعالجة تداعياتها بالرغم من قلة الامكانات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟