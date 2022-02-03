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بعنوان "جسد واحد"

"الأوقاف" تطلق غدًا حملة لإغاثة اللاجئين السوريين

03 شباط / فبراير 2022 01:18

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حملة بعنوان "جسد واحد"، لجمع التبرعات إغاثةً لإخواننا اللاجئين السوريين بمخيمات اللجوء في ظل الظروف الصعبة وبرد الشتاء، الذي يواجهونه، وذلك تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني بين أبناء الأمة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة أن حملة جمع التبرعات ستنطلق يوم غدٍ الجمعة في جميع مساجد محافظات قطاع غزة وتستمر حتى مساء يوم الخميس الموافق 10/2/2022م في مقر الوزارة والمديريات الخمسة، او التبرع عبر الحساب البنكي رقم (1044446) في البنك الوطني الإسلامي.

وأشارت الوزارة  إلى أن معاناة الأخوة اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء تستوجب من الجميع وقفة جادة للوقوف بجانبهم ومساعدتهم والحد من معاناتهم، منوهةً بأن الشعب السوري لطالما وقف من شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته.

وطالبت الوزارة كافة الخطباء لشحذ الهمم وحث المواطنين والتجار ورجال الأعمال وكافة القطاعات والفئات على مستوى المحافظات على التبرع من أجل إغاثة إخواننا السوريين كسهم خير لهم.
 

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