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الصحة تبحث توثيق الادعاءات القضائية في المستشفى الاندونيسي

03 شباط / فبراير 2022 01:22

الصحة تبحث توثيق الادعاءات القضائية في المستشفى الاندونيسي
الصحة تبحث توثيق الادعاءات القضائية في المستشفى الاندونيسي

غزة- الرأي

بحثت اللجنة المختصة بمتابعة توثيق الادعاءات القضائية بوزارة الصحة، التأكد من الإجراءات المتخذة بشأن توثيق الادعاءات القضائية، جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة بإدارة مستشفى الاندونيسي وبحضور شرطة التحقيقات وشرطة المرور.
وأكد المستشار القانوني أ.سعيد البطة أهمية هذا الاجراء واخذ الشرطة دورها في تحديد الادعاء كونها جهة تنفيذية ولأهمية التقرير القضائي وما يترتب عليه من قضايا مختلفة، مثنيا على أصحاب العلاقة في تنفيذ وانجاح هذا الامر.
من جهتها، اثنت إدارة المستشفى الاندونيسي وشرطة المستشفى على الاجراء الجديد لما له من أهمية في قيام الشرطة بدورها المطلوب في توثيق سبب الادعاءات.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار في متابعة وتدقيق الإجراءات على ان يتم نقل التجربة لمواقع أخرى داخل الوزارة خلال الفترة المستقبلية القريبة.

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