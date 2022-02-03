الانتهاء من مشروع الترميز البريدي الوطني

الوسطى- الرأي

أنهت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة أعمال مشروع الترميز البريدي الوطني الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC المنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال برنامج خلق فرص عمل JCP والذي تم العمل به على مستوى محافظات الوطن.

وأوضح م. إياد أبو سمرة رئيس قسم الـGIS أن المشروع يهدف الى منح المباني والمنشآت في المدينة رموز تدل على موقعها الجغرافي ، لتسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ، بالإضافة إلى المساهمة في انشاء نظام عنونة فلسطيني حديث وأساسي يسهل عمل البريد.

وبين أنه تم تقسم المدينة إلى 7 مناطق بريدية لبدء ترميز المباني والمنشآت فيها فيما تم تقسيم كل منطقة بريدية الى 9 مناطق فرعية، وأضاف: تم ترميز 40868 مبنى وارض فضاء في المدينة.