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النائب العام يعزز التعاون المشترك مع التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية

03 شباط / فبراير 2022 01:34

النائب العام يجتمع بوفد الإدارة العامة لهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية لتعزيز التعاون المشترك
النائب العام يجتمع بوفد الإدارة العامة لهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية لتعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

اجتمع النائب العام المستشار د. محمد النحال، في ديوانه، بوفد من الإدارة العامة لهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، يرأسه العميد بهجت أبو سلطان، ولفيف من مدراء الوحدات في الهيئة؛ بحضور مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام أ. علاء الدين الحلو؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك.


وأكد المستشار النحال أن هذه الاجتماعات الدورية بين شركاء العدالة تسهم في تأسيس شراكة مؤسسية فاعلة، وفتح آفاق جديدة، وتوطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية ومنظومة العدالة، مبيناً أهمية الشراكة والتعاون بين النيابة العامة وهيئة التنظيم والإدارة؛ مما يُعزز ثقافة سيادة القانون، وإرساء قواعد العدالة.


وأشاد النائب العام خلال الاجتماع بدور الهيئة الريادي وتعاونها وإيجابيّتها الدائمة، وبيّن ضرورة التوظيف الأمثل للطاقات والموارد البشرية الحكومية، وتعزيز الفاعلية، ورفع مستوى الكفاءة في عملية مستمرة من التأهيل والتدريب والتطوير؛ مما يرفع من جودة تقديم الخدمات العدلية.


من جهته، أكد العميد أبو سلطان على تكاملية العلاقة بين الأجهزة والإدارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني مع النيابة العامة، من خلال مواكبة التطور التكنولوجي، والربط الإلكتروني، والتعاون المشترك في كافة القضايا التي تخدم الوطن والمواطن؛ دعماً لصمود لأبناء شعبنا الفلسطيني المِعطاء.

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