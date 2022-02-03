الدعوة والإرشاد بالأوقاف تعقد مجالس علمية متخصصة للإناث

غزة- الرأي

عقد قسم الدعوة المسجدية التابع لدائرة الدعوة والإرشاد /إناث بوزارة الأوقاف أحد عشر مجلساً علمياً متخصصاً في" التفسير والعقيدة والفقه" خلال الشهر الماضي, بمشاركة واعظات من ذوي الاختصاص, استهدفت (330) طالبة وخريجة من مختلف الأعمار على مستوى مساجد ومراكز محافظات قطاع غزة.

من جهتها أوضحت مدير دائرة الدعوة والإرشاد أ. نادية الغول أن خطة عام 2022م تتضمن تنفيذ سلسلة مجالس علمية محددة وشاملة, منوهةً بأنها تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الديني للمشاركات, ضمن المنهجية المعدة في تنفيذ دروس العلم واعتمادها بالصورة الأمثل.

وأكدت علي أهمية الوصول إلى داعيات بكفاءة عالية, في المجالات التخصصية الدينية وقادرات على نشر المفاهيم الدينية والوعظية بالشكل المتناسب مع طبقات المجتمع المختلفة.

من جهتها أشارت ممثلة الدعوة المسجدية أ. ناهد زعرب, أن تنفيذ المجالس يأتي في إطار بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة, التي تعتمد على الأدلة الشرعية في تقديم الموضوعات والأفكار, داعيةً في الوقت ذاته إلي ضرورة التركيز على الشخصية الوسطية المتوازنة, و اكتشاف الطاقات والمواهب الدعوية وتأهيلها لخدمة نساء المجتمع المحلي

