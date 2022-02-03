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السياحة تشرع بدورة تدريبة في علوم بقايا الحيوانات ورسم اللقى الأثرية

03 شباط / فبراير 2022 01:49

السياحة تشرع بدورة تدريبة في علوم بقايا الحيوانات ورسم اللقى الأثرية
السياحة تشرع بدورة تدريبة في علوم بقايا الحيوانات ورسم اللقى الأثرية

غزة- الرأي

شرعت  وزارة السياحة والآثار  بدورة تدريبية لأعضائها العاملين فى المواقع الاثرية عن  علوم بقايا الحيوانات افتراضياً فى المواقع الأثرية  و فنون رسم اللقي الأثرية بمشاركة علماء الأثار الفرنسيين الخبير ايرفيه مونشو والخبير لويس دي ليسل   وبالشراكة مع مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية.


دائرة العلاقات العامة بالوزارة أوضحت ان أيام الدورة التدريبية تتوزع على عدد من المواقع الاثرية وذلك لزيادة الفائدة واثراء المشاركين بأكبر قدر من الخبرة العملية الميدانية للمزاوجة بين النظرية والتطبيق ودراسة حالة العظام والرسم على الفخار  .


وأشارت العلاقات العامة الى ان الدورة تستمر  شهراً وتشمل  عدة محاور هامة أبرزها علاقة الإنسان بالبيئة المحيطة والحيوانات السائدة والتعرف  من خلال دراسة العظام على ظروف وانماط  الحياة التي كانت سائدة قديما ، والاستفادة من رسم اللقي الأثرية فى التوثيق و اعداد الدراسات العلمية والأبحاث المعرفية  للعصور والحقب التاريخية المكتشفة اثرياً مؤكدة استثمار التدريب والتطوير واكتساب المهارات وصقل الخبرات في إدارة المقتنيات الاثرية والكشف الاثري وجودة العمل والاداء،و واستلهام التجارب الناجحة والمهارات للدول المتقدمة.

السياحة تشرع بدورة تدريبة في علوم بقايا الحيوانات ورسم اللقى الأثرية 273161980_4829620563792283_6095448449574100226_n
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