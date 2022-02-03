الأشغال تواصل تدعيم شارع الرشيد الساحلي في منطقة الزهراء

غزة- الرأي

واصلت طواقم الآليات والمعدات في وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال التدعيم لشارع الرشيد في منطقة الزهراء، وذلك بالتنسيق مع بلدية الزهراء.



وأوضحت الإداراة العامة للآليات في الوزارة، أن هذه الأعمال الجارية تأتي ضمن الاستعدادات لمواجهة أية منخفضات جوية قادمة، حيث تم نقل 25 كتلة باطون لتدعيم الشاطئ في منطقة الزهراء، كما تم نقل 50 شاحنة (طمم) وذلك ضمن أعمال التدعيم للشاطئ.



ويذكر أن الإدارة العامة للآليات والمعدات تواصل أعمالها في العديد من المشاريع الحكومية، إضافة لدعم ومساندة البلديات والهيئات المحلية في أعمالها .