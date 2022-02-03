التنمية تفتتح البرنامج التدريبي المهني الأول للباحثين الاجتماعيين

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة الفقر والادارة العامة للمديريات في وزارة التنمية الاجتماعية البرنامج التدريبي المهني الأول للعام 2022 ضمن خطتها السنوية لرفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بالميدان.



بدوره أفاد أ. رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يستهدف الباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية بكافة المديريات بالمحافظات الخمسة لرفع قدراتهم ومهاراتهم في مجال ترشيح الأسر للإستفادة من المشاريع الصغيرة ومتابعتها بهدف التمكين الاقتصادي واستهداف الأسر التي بحاجة لترميم مساكنهم وتحسين سبل المعيشة.



وفي سياق متصل أوضحت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي بأن البرنامج التدريبي مصمم ليغطي كافة المديريات حيث تم البدء بتدريب كافة باحثي مديرية رفح وبعدد نحو 37 باحث اجتماعي وفني.



من جانبه قدم أ. محمد أبو العلا مدير دائرة تنمية المجتمع المحلي محورا تدريبيا وشرحا تفصيليا لاختيار حالات الاستفادة من المشاريع الصغيرة وآليات متابعة الأسر التي تدير مشاريع صغيرة تحت اطار التمكين الاقتصادي، فيما قدم م. هاني الشواف من دائرة التعاون الدولي شرحا تفصيليا لمعايير اختيار المنازل المرشحة للترميم ودور الباحث الاجتماعي في تحديد الحالات ورفع احتياجات هذه الأسر للجهات ذات العلاقة للاستفادة من مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المانحة.



وفي ذات الوقت قدمت مديرية رفح متمثلة بمدير المديرية أ.علي الخطيب وكل الطاقم بالمديرية بالتعاون مع أ.وسام الحسني رئيس قسم المتابعة والتقييم ومنسق الدورة كل التسهيلات والتعاون والحضور الايجابي في سبيل إنجاح الدورة التي تعد بداية لعدد لاحق من الدورات في سياقات مهنية مختلفة.