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بلدية غزة تحذّر من كارثة صحية جرّاء اضطراب العمل بمكب النفايات

03 شباط / فبراير 2022 02:00

مكب نفايات غزة
مكب نفايات غزة

غزة - الرأي

قالت بلدية غزة، إن اضطراب العمل في مكب النفايات بمنطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة يتواصل لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب دخول أعداد كبيرة من النباشين إليه وإعاقة آليات البلدية العاملة في المكان.

وحذر مدير الإعلام بالبلدية حسنى مهنا في تصريح لوكالة "الرأي" من أن توقف العمل في مكب النفايات يهدد بكارثة صحية وبيئية ويؤخر عملية ترحيل وجمع النفايات يومياً من محافظات غزة والوسطى والشمال بواقع 1200 طن.

وأوضح أن البلدية خاطبت المؤسسات الحكومية والجهات المختصة وذات العلاقة بضرورة الإسراع في إيجاد حل لمنع النباشين من دخول المكب، حتى تستطيع الطواقم العاملة ترحيل النفايات منعاً لحدوث كارثة صحية وبيئية.

وأشار مهنا، إلى أن البلدية بصدد تنظيم ورشة عمل عاجلة لدارسة آليات معالجة هذه الظاهرة مع الجهات ذات العلاقة، وعرض تصور كامل لإعادة تأهيل مكب النفايات.

يذكر أن مكب النفايات الرئيس شرق مدينة غزة يخدم 8 بلديات، بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، حيث ترحل بلدية غزة يومياً نحو 700 طن من النفايات إلى مكب، فيما تستقبل نحو 500 طن أخرى من مناطق وسط وشمال القطاع.

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