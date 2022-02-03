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المجلس البلدي يناقش تقرير عام 2021 وخطة عام 2022 للدائرة القانونية

03 شباط / فبراير 2022 02:04

المجلس البلدي يناقش تقرير عام 2021 وخطة عام 2022 للدائرة القانونية
المجلس البلدي يناقش تقرير عام 2021 وخطة عام 2022 للدائرة القانونية

غزة- الرأي

ناقش المجلس البلدي في الجلسة الأسبوعية تقرير الإنجاز لعام 2021 وتابع الخطة الإجرائية لعام 2022 للدائرة القانونية.


كان ذلك، بحضور مدير الدائرة وجميع الموظفين في الدائرة القانونية حيث اشتمل النقاش على أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة في جميع اقسامها (قسم الشؤون القانونية، والحرف والمهن، قسم المحكمة، وتسجيل عقود الإيجار).


حيث استعرض مدير وموظفو الدائرة جميع الإنجازات التي تم تحقيقها في العام الماضي والتي كان أهمها تسهيل إجراءات الحصول على المواقع العامة وتعزيز حالة ضبط البناء العشوائي وكذلك متابعة شكاوى المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالمكاره الصحية. 


يذكر أن المجلس البلدي يناقش جميع تقارير الانجاز والخطط الاجرائية لجميع الدوائر والاقسام في البلدية سنويا بما يضمن الاطلاع الكامل على جميع التقارير وبما يضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت للأعوام 2018-2021 م كما سيتم نشر التقارير السنوية مفصلة على الموقع الإلكتروني للبلدية تباعا لمزيد من اطلاع المواطنين على أعمال وأنشطة البلدية.

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