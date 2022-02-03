لقاء تفاعلي حول تنظيم قطاع النقل العام في غزة

غزة - الرأي

نظمت وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور، اليوم الخميس، لقاءً تفاعلياً، حول تنظيم قطاع النقل العام في قطاع غزة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خليل الزيان، إن هذا اللقاء جاء بهدف البحث في تنظيم قطاع النقل العام، بالتعاون مع متابعة العمل الحكومي، وشرطة المرور.

وأضاف الزيان خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن قطاع النقل العام عانى كثيراً بسبب الحصار الإسرائيلي، ومنع إدخال مركبات الأجرة وقطاع الغيار، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتعبيد وصيانة الطرق.

وبين أن وزارة النقل والمواصلات تعمل خلال الفترة القادمة على تنظيم قطاع النقل العام، من خلال تعزيز حملات التخفيض، ومتابعة المشاكل التي تمر بها هذه الشريحة، وإيجاد مواقف خاصة ومناسبة بهم، وملاحقة المخالفين لتعليمات الوزارة والشرطة ما يتسبب في زيادة معاناة سائقي الأجرة.

بدوره، ذكر رئيس نقابة سائقي الأجرة رزق خلف، أن اللقاء بحث أهم المشكلات التي تواجه قطاع النقل العام مع الحكومة وصنّاع القرار، والاستماع لشكاوى السائقين التي يعانون منها خلال عملهم.

وطالب رزق خلال لـ "الرأي" بتسهيلات حكومية لقطاع النقل لا سيما حملات التخفيض، وتخفيف الإجراءات على السائقين، وتنظيم الحالة المرورية، وضبط النقل العام، وتسهيل حركة المواطنين في الصعود إلى المركبات.