بلدية عبسان الكبيرة تنظم جولة تفتيش على مطابخ البلدة

خان يونس- الرأي

نظم قسم الحرف والمهن وقسم الرقابة الغذائية في بلدية عبسان الكبيرة، بالتعاون مع الطب الوقائي في وزارة الصحة والدفاع المدني صباح أمس جولة تفتيش شملت عدد من المطابخ والمطعام والمخابز في البلدة.



وأشار أ. سامي أبو يوسف مسؤول قسم الحرف والمهن بضرورة استيفاء تلك المحلات للشروط الصحية والبيئية وموافقة الدفاع المدني وترتيب الإجراءات اللازمة للترخيص وموافقتها للشروط.



واضاف أن الحملة تهدف لتوفير الإجراءات السليمة المتبعة أثناء العمل في تلك المنشآت وكذلك للتأكد من صلاحية المواد التموينية المستخدمة لضمان غذاء صحي وسليم للمواطن.



يذكر أن البلدية تقوم بالعديد من الجولات التفتيشية على المطابخ والمحلات التجارية من أجل ضمان المحافظة على سلامة المواطنين.

