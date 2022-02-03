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السياحة تستقبل جمعية نواه بتل ام عامر الأثري

03 شباط / فبراير 2022 02:34

السياحة تستقبل جمعية نواه بتل ام عامر الأثري
السياحة تستقبل جمعية نواه بتل ام عامر الأثري

غزة- الرأي

استقبلت إدارة موقع تل ام عامر الاثري جمعية نواة -مكتبة الخضر- واقامت مجموعة من الأنشطة التراثية والفنية، مؤكدة احتضان الوزارة واستقبالها للمبادرات المجتمعية والأنشطة الثقافية والفنية للأطفال فى المواقع الأثرية فضلا ًعن تقديم الإرشاد لهم وراوية القصص بما يتناسب مع فئاتهم العمرية ومشاهدة المواد الإعلامية التعريفية عن الموقع الإثري ومقتنايته بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استعادة قيمة المواقع التاريخية و الأثرية لمكانتها الحضارية ، واشغالها بالأنشطة اللامنهجية الثقافية التي تسهم بتعليم النشئ والأجيال أهمية تاريخ وحضارة فلسطين المتجذرة منذ فجر الإنسانية.


العلاقات العامة اكدت ان المواقع الاثرية تقدم الإرشاد الأثري بتاريخ وتعاقب الحضارات على فلسطين بما يتناسب مع الزوار واعمارهم لترسيخ حب الإنتماء والاعتزاز بالموروث التاريخي لفلسطين .


وقد شارك الأطفال بمسابقة ثقافية عن تاريخ الموقع وتطبيق عمل الكحلة الفلسطينية بدير القديس هيلاريون .


وأبدي الأطفال فرحتهم الغامرة بالتعرف على المعالم الوطنيية الأثرية فى قطاع غزة.
 

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