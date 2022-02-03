"الإصلاح والتأهيل" تُخرّج دورة "الحرف التأهيلية الثالثة" للنزلاء بخانيونس

خان يونس- الرأي

خرّج مركز التشغيل والتدريب المهني بالمديرية العامة للإصلاح والتأهيل في محافظة خانيونس، الخميس، دورة الحرف التأهيلية الثالثة للنزلاء، والتي تتضمن عددًا من المهن الحرفية المختلفة.

وحضر حفل التخريج، مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، ومساعد المدير العام العميد جميل سمور، ومدير مركز التشغيل والتدريب المهني بمحافظة خانيونس المقدم علاء داود، ومدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ محمد غنيم.

بدوره، أكد العميد الهندي أن "الدورات التدريبية" تهدف لإكساب النزلاء المهارات المختلفة في العديد من المجالات الحرفية التي تشمل "الحدادة، والخياطة، والكهرباء، وغيرها".

وبين العميد الهندي أن 65 نزيلًا استفادوا من هذه الدورة، والتي امتدت على مدار ثلاثة شهور.

ولفت إلى أن هذه الدورات تؤهل النزلاء للعمل في المجتمع بعد خروجهم من مراكز الإصلاح، وأن يكون لهم القدرة على إعالة أسرتهم.

وقال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: "هناك مكافآت للنزلاء المتميزين الذين شاركوا في هذه الدورات التدريبية، واختيار الأفضل منهم لكي يستفيدوا من دورات تدريبية متقدمة".

الجديد بالذكر أن المديرية العامة للإصلاح والتأهيل افتتحت مركز التدريب المهني للنزلاء في محافظة خانيونس بهدف تعليم النزلاء المهن الرئيسية والمهارات المهمة التي تساهم في دمجهم في المجتمع، ويكونوا لبنة صالحة فيه.