وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل جمعية نواه بتل ام عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تنظم جولة تفتيش على مطابخ البلدة وكالة الرأي الفلسطينية بلديات الساحل: انشاء مخازن طوارئ جديدة وتطوير القائمة وكالة الرأي الفلسطينية لقاء تفاعلي حول تنظيم قطاع النقل العام في غزة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يناقش تقرير عام 2021 وخطة عام 2022 للدائرة القانونية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تحذّر من كارثة صحية جرّاء اضطراب العمل بمكب النفايات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تفتتح البرنامج التدريبي المهني الأول للباحثين الاجتماعيين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تواصل تدعيم شارع الرشيد الساحلي في منطقة الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بدورة تدريبة في علوم بقايا الحيوانات ورسم اللقى الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة والإرشاد بالأوقاف تعقد مجالس علمية متخصصة للإناث
أخبار » الأخبار الحكومية

"الإصلاح والتأهيل" تُخرّج دورة "الحرف التأهيلية الثالثة" للنزلاء بخانيونس

03 شباط / فبراير 2022 02:39

"الإصلاح والتأهيل" تُخرّج دورة "الحرف التأهيلية الثالثة" للنزلاء بخانيونس

خان يونس- الرأي

خرّج مركز التشغيل والتدريب المهني بالمديرية العامة للإصلاح والتأهيل في محافظة خانيونس، الخميس، دورة الحرف التأهيلية الثالثة للنزلاء، والتي تتضمن عددًا من المهن الحرفية المختلفة.

وحضر حفل التخريج، مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، ومساعد المدير العام العميد جميل سمور، ومدير مركز التشغيل والتدريب المهني بمحافظة خانيونس المقدم علاء داود، ومدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ محمد غنيم.

بدوره، أكد العميد الهندي أن "الدورات التدريبية" تهدف لإكساب النزلاء المهارات المختلفة في العديد من المجالات الحرفية التي تشمل "الحدادة، والخياطة، والكهرباء، وغيرها".

وبين العميد الهندي أن 65 نزيلًا استفادوا من هذه الدورة، والتي امتدت على مدار ثلاثة شهور.

ولفت إلى أن هذه الدورات تؤهل النزلاء للعمل في المجتمع بعد خروجهم من مراكز الإصلاح، وأن يكون لهم القدرة على إعالة أسرتهم.

وقال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: "هناك مكافآت للنزلاء المتميزين الذين شاركوا في هذه الدورات التدريبية، واختيار الأفضل منهم لكي يستفيدوا من دورات تدريبية متقدمة".

الجديد بالذكر أن المديرية العامة للإصلاح والتأهيل افتتحت مركز التدريب المهني للنزلاء في محافظة خانيونس بهدف تعليم النزلاء المهن الرئيسية والمهارات المهمة التي تساهم في دمجهم في المجتمع، ويكونوا لبنة صالحة فيه.

afb1f689-4edc-4154-afc9-dc68a7daf0f6
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟