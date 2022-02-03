"التوجيه السياسي" يفتتح برنامج النخبة "التاسع" لكبار ضباط الداخلية

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح برنامج النخبة السياسية "التاسع" بمشاركة "256" ضابطاً من أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني بواقع 72 ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح البرنامج _في ثلاث شعب في محافظة "غزة، والوسطى، وخانيونس"_ د. محمد الفرا نائب رئيس لجنة العمل الحكومي، و د. ماهر الحولي القيادي في العمل الوطني، والعقيد إسماعيل الأسطل مدير إدارة المحافظات، ود. عبد اللطيف القانوع رئيس لجنة النخبة، ولفيف من أعضاء مجلس الهيئة.

وفي كلمة التوجيه السياسي خلال افتتاح المؤتمر في شعبة محافظة غزة؛ لفت العميد الجريسي إلى أن برنامج النخبة هو أحد برامج الارتقاء بمستوى كوادر، وضباط وزارة الداخلية بكافة الجوانب السياسية، والأمنية، والفكرية.

ولفت إلى أن البرنامج يسعى بناء رجل الأمن الفلسطيني بناءً سليماً يقوم على ترسيخ العقيدة السليمة والأخلاق العالية والقيم الرفيعة، والتعامل الحسن مع جميع شرائح المجتمع.

وتطرق رئيس الهيئة إلى طبيعة البرنامج الذي يتكون من ثلاثة محاور "الأمني، القيادي، الفكري" بهدف تأهيل نخب سياسية وأمنية وفكرية قادرة على القيام بأعباء الإدارة والقيادة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وقال: "إن النسخة الحالية من برنامج النخبة يختلف عن سابقاته "حيث افتتحنا في هذه النسخة ثلاث شعب في جميع محافظات القطاع؛ لكي يتم استيعاب أكثر عدد ممكن من ضباط الوزارة، وهذا يدل على نجاح البرنامج".

بدوره؛ تحدث د. ماهر الحولي خلال افتتاح البرنامج في محافظة الوسطى، عن أهمية الارتقاء بالكادر البشري في وزارة الداخلية و التي تساعد على تكوين قيادة مستقبلية واعية لوزارة الداخلية و الأمن الوطني.

من جانبه؛ أشار د. محمد الفرا خلال افتتاح البرنامج في محافظة خانيونس، إلى أن برنامج النخبة السياسية هو تتويج جديد ضمن إنجازات وزارة الداخلية إلى جانب إنجازاتها في العديد من المجالات الأخرى رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة.