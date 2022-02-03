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"التعليم" تعلن عن منح ماجستير ودكتوراه في الهند

03 شباط / فبراير 2022 03:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند بمجال البكالوريوس والدراسات العليا "ماجستير، دكتوراه" للعام 2022-2023.

وذكرت الوزارة أن هذه المنح تستثني بعض التخصصات كما ورد من الجانب الهندي، منوهةً إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً عبر موقع الحكومة الهندية، مع ضرورة إرفاق الوثائق المطلوبة.

ودعت "التعليم العالي" المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والتخصصات المطروحة، والوثائق المطلوبة، والموعد النهائي للتقديم.

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