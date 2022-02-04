برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. سيميوني يبحث عن فك عُقدة كامب نو

ينتظر الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، تحديا خاصا ضد برشلونة، في القمة المرتقبة التي ستجمعهما بعد غد الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، سيزور ملعب كامب نو للمرة الرابعة عشر كمدرب، لكنه لم ينجح طوال هذة السلسلة في الفوز على برشلونة داخل عقر داره.

أضافت، أن سيميوني مدرب الأتليتي، قاد فريقه على ملعب "كامب نو" ضد برشلونة، في 13 مباراة مقسمين ما بين، 7 تعادلات و6 هزائم ولم ينجح في تحقيق الفوز على البارسا داخل ملعبه ووسط جماهيره.

أكدت الصحيفة، أن الفوز على برشلونة، سيكون تحدي الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في موقعة الأحد بملعب "كامب نو".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وأسند الإتحاد الإسباني، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد إلي الحكم جيل مانزانو، ويعاونه كحكم فيديو إجناسيو إجليسيساس فيلانوفا.