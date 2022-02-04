راموس يضرب إشبيلية بقميص ريال مدريد بالدوري الإسبانى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

النجم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسبانى السابق يعد متميزا للغاية فى تسجيل الأهداف المذهلة وخصوصا فى الأوقات القاتلة.ومن بين الأهداف التى لا يمكن نسيانها أبدا لسيرجيو راموس، هو الذى سجله فى شباك إشبيلية عام 2015، فى مباراة الجولة 11 من الدوري الإسبانى.

وكان ذلك أيضا من أجمل أهداف النجم الإسبانى فى تاريخه بالكامل، حيث إنه سجله من ركلة خلفية "دبل كيك" ليسكن شباك أشبيلية، ولكن رغم ذلك الهدف المذهل إلا أن راموس غادر الملعب حزينا لهزيمة ريال مدريد بنتيجة 3-2.