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وفد من أمناء المكتبات يجري زيارة تبادلية لمكتبة بلدية الشوكة

04 شباط / فبراير 2022 08:49

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غزة-الرأي

اجرى وفد من  أمناء المكتبات المدرسية في مديرية التربية والتعليم في محافظة رفح زيارة تبادلية لمكتبة بلدية الشوكة وذلك ضمن خطة المكتبات المدرسية للتعاون مع المجتمع المحلي ونقل الخبرات يرأسهم مشرفة المكتبات المدرسية بمديرية التربية والتعليم برفح أ. آمنة عياش وأمناء المكتبات أ. رامز ابو زيد وأ. وصفي ضهير وأ. إيناس برهوم و أ. سالي سعد.

حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية الشوكة أ. زياد الدباري الذي عرفهم على محتويات المكتبة ومقتنياتها كما أشار إلى حاجة المكتبة الماسة إلى اعادة تصنيف وترتيب الكتب لنتمكن المكتبة من استقبال الزوار وتقديم خدماتها بشكل أفضل .

بدورها ،أبدت مشرفة المكتبات المدرسية أ. آمنة عياش استعدادها التام من أجل اعادة ترتيب المكتبة وذلك بتكليف مجموعة من أمناء المكتبات للعمل على عدة ايام لتصنيف و فهرسة المكتبة لاعادة ترتيبها بما يسمح لها بتقديم خدماتها بشكل أفضل .
وفي نهاية اللقاء شكر أ. زياد الدباري مديرية التربية والتعليم رفح على تعاونها الفاعل كما ثمن جهود أمناء المكتبات وقدم لهم الدعم الفني لاتمام هذا العمل .
 

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