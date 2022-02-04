وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح والمجلس الأعلى للقضاء يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنظم وقفة تضامنية مع الاسير البطل" أبوحميد" وكالة الرأي الفلسطينية وفد من أمناء المكتبات يجري زيارة تبادلية لمكتبة بلدية الشوكة وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس " انخفاض ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعنيه عبارة "المستخدم غير موجود" على انستجرام. وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تحظر تطبيقاً خطيراً في أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية بصمة تتبع تحركاتك من دون إنترنت وكالة الرأي الفلسطينية لا ترميها واستخدميها وكالة الرأي الفلسطينية هل عرفت يوما حليب الثوم؟
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تنظم وقفة تضامنية مع الاسير البطل" أبوحميد"

04 شباط / فبراير 2022 08:50

11
11

غزة-الرأي

نظمت مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة  امس وقفة تضامنية مع الأسير البطل ناصر أبو حميد، وهو واحد من الأبطال الأسرى الفلسطينيين الذين يجمعون ما بين ألم السجن والسجّان والمرض، فيزداد الوجع وتتفاقم المعاناة ويتسع الألم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟