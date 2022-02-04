تعليم شرق غزة تنظم وقفة تضامنية مع الاسير البطل" أبوحميد"

نظمت مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة امس وقفة تضامنية مع الأسير البطل ناصر أبو حميد، وهو واحد من الأبطال الأسرى الفلسطينيين الذين يجمعون ما بين ألم السجن والسجّان والمرض، فيزداد الوجع وتتفاقم المعاناة ويتسع الألم.
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04 شباط / فبراير 2022 08:50
غزة-الرأي
نظمت مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة امس وقفة تضامنية مع الأسير البطل ناصر أبو حميد، وهو واحد من الأبطال الأسرى الفلسطينيين الذين يجمعون ما بين ألم السجن والسجّان والمرض، فيزداد الوجع وتتفاقم المعاناة ويتسع الألم.
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