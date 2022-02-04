بلدية دير البلح والمجلس الأعلى للقضاء يبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

أجرى رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو زيارة للمستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتهنئته بالمنصب الجديد وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتوطيد أطر التعاون بين البلدية والعمل القانوني.

وأكد رئيس البلدية على أهمية التعاون الأمثل لتطبيق القانون وتحقيق العدالة وتعزيز الفاعلية لرفع مستوى الكفاءة وتحقيق نتائج أفضل تعود بالنفع على المواطنين، معرباً عن ثقته بالإدارة الجديدة وقدرتها على ترك بصمات تطويرية بالعمل.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس البلدية درع تهنئة بالمنصب الجديد متمنياً له التوفيق والسداد في موقعه الجديد وخدمة أبناء شعبنا.

وعلى هامش الزيارة تم مناقشة أوضاع المحاكم في دير البلح وسبل تطويرها والارتقاء بها.

