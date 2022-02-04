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"العشائر" تُعالج أكثر من 760 قضية خلال يناير المُنصرم

04 شباط / فبراير 2022 08:58

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غزة-الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 760 قضية خلال شهر يناير المُنصرم.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر760 قضية تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 197 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 123 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 175 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 174 قضايا، ومحافظة الوسطى 91 قضية.
 

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