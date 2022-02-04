أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل اليوم

08:50تعليم شرق غزة تنظم وقفة تضامنية مع الاسير البطل" أبوحميد"

08:58"العشائر" تُعالج أكثر من 760 قضية خلال يناير المُنصرم

09:05"المواصلات" و"المرور" تجتمعان بسائقي الأجرة لتنظيم "النقل العام"

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟