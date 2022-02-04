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أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل اليوم

04 شباط / فبراير 2022 09:02

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غزة-الرأي

جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة 4فبراير2022  وفقا لوزارة الرزاعة على النحو التالي :
 

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