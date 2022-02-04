أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل اليوم

جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة 4فبراير2022 وفقا لوزارة الرزاعة على النحو التالي :
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04 شباط / فبراير 2022 09:02
غزة-الرأي
جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة 4فبراير2022 وفقا لوزارة الرزاعة على النحو التالي :
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