وكالة الرأي الفلسطينية إنستجرام تطلق ميزة "Take a Break" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وزخات متفرقة من الامطار وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح النسخة المحدثة من Media Player وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية على هاتف آيفون وكالة الرأي الفلسطينية شاى البردقوش.. تعرف على طريقة إعداده وفوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤذى استخدام أجهزة التدفئة عينيك فى الشتاء؟ وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يخاف البعض من تناول زبدة الفول السودانى وكالة الرأي الفلسطينية كلوب يهنأ صلاح وماني وكالة الرأي الفلسطينية إيقاف مدرب المنتخب المصري مع غرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتى يواجه فولهام اليوم فى كأس الاتحاد الإنجليزي
أخبار » الرياضة و الملاعب

مانشستر سيتى يواجه فولهام اليوم فى كأس الاتحاد الإنجليزي

05 شباط / فبراير 2022 08:34

11
11

يواجه مانشستر سيتى في الخامسة مساء اليوم السبت، نظيره فريق فولهام على ملعب "الاتحاد"، في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعدما اكتسح سويندون تاون برباعية مقابل هدف، بينما تأهل فولهام عقب الفوز على بريستول سيتي بهدف دون رد في الدور الثالث.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في ترتيب الدورى الإنجليزى الذى يتربع على صدارته برصيد 57 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصيف نادى ليفربول الذى يتبقى له مباراة مؤجلة.

في المقابل، يستعد فولهام للقاء بتركيز عالي وبكل قوة وحماس شديد، حيث يطمح في تقديم مستوى مميز، يسعى من خلاله بخطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل وإقصاء الخصم من البطولة وزيادة أوجاعه.

ويدخل فولهام المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في إثنين وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في سبعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟