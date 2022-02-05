مانشستر سيتى يواجه فولهام اليوم فى كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتى في الخامسة مساء اليوم السبت، نظيره فريق فولهام على ملعب "الاتحاد"، في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعدما اكتسح سويندون تاون برباعية مقابل هدف، بينما تأهل فولهام عقب الفوز على بريستول سيتي بهدف دون رد في الدور الثالث.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في ترتيب الدورى الإنجليزى الذى يتربع على صدارته برصيد 57 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصيف نادى ليفربول الذى يتبقى له مباراة مؤجلة.

في المقابل، يستعد فولهام للقاء بتركيز عالي وبكل قوة وحماس شديد، حيث يطمح في تقديم مستوى مميز، يسعى من خلاله بخطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل وإقصاء الخصم من البطولة وزيادة أوجاعه.

ويدخل فولهام المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في إثنين وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في سبعة.