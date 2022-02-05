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أخبار » الرياضة و الملاعب

كلوب يهنأ صلاح وماني

05 شباط / فبراير 2022 08:37

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هنأ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي لاعبيه محمد صلاح وساديو ماني بالوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة “الريدز” أمام كارديف سيتي يوم الأحد في كأس الاتحاد الإنكليزي: تأهل صلاح وماني للنهائي إنجاز كبير لهما وأهنئهما عليه، نابي كيتا أيضًا كان مميزًا خلال البطولة، الثلاثي قدمّ مستوً مميز، مشيرا الى أن أحدهما سيكون سعيدا والاخر لا.

وعن لحاق الثنائي بمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي يوم الخميس قال كلوب: أعتقد أنهما سيتواجدان، لكن عليّ التحدث معهما أولًا، الخاسر سيعود قبل الآخر.

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