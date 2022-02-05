مايكروسوفت تطرح النسخة المحدثة من Media Player



قبل بضعة أشهر، أصدرت مايكروسوفت تطبيق Media Player الجديد لنظام التشغيل Windows 11، وحتى الآن ، كان التطبيق متاحًا فقط لمستخدمي Windows 11 الذين تم تسجيلهم في قناة Dev لبرنامج Windows Insider.



وقد أعلنت الشركة، أن Media Player المعاد تصميمه قادم أيضًا إلى قناة Beta، حيث يحل تطبيق Media Player محل تطبيق مشغل الموسيقى الافتراضي من مايكروسوفت - Groove Music في نظامي التشغيل Windows 11 و Windows 10.



وقد كشفت الشركة أن مكتبة وقوائم التشغيل Groover Music الخاصة بالمستخدم ستنتقل تلقائيًا إلى التطبيق الجديد، حيث تتميز طريقة العرض المخصصة للتشغيل بصور الألبوم وصور الفنان التي ستظهر في كل من الشاشة الكاملة والمشغل المصغر.



ويتضمن التطبيق أيضًا دعمًا لتصفح مجموعة مقاطع الفيديو المحلية وإدارتها ومشاهدتها أيضًا، وسيظهر كل المحتوى الموجود في مجلدات الموسيقى والفيديو على الكمبيوتر تلقائيًا في مكتبة التطبيق ، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا إخبار Media Player بمكان البحث عن محتوى إضافي في إعدادات التطبيق.



وادعت مايكروسوفت أن التطبيق قد تم تحسينه أيضًا لإمكانية الوصول ، من خلال اختصار لوحة المفاتيح المحسّن ودعم مفتاح الوصول لمستخدمي لوحة المفاتيح والتقنيات المساعدة الأخرى.



وبصرف النظر عن هذا ، طرحت الشركة أيضًا تطبيق Notepad وتطبيق Photos المعاد تصميمهما لمزيد من المستخدمين مؤخرًا، ويأتي تطبيق Notepad مزودًا بواجهة مستخدم محدثة بما في ذلك الزوايا الدائرية و Mica والمزيد.



ويعد الوضع المظلم من أكثر الميزات المنتظرة في التطبيق الجديد، وبشكل افتراضي ، سوف يتكيف برنامج Notepad مع تفضيلات سمة نظام المستخدم ، ولكن يمكنهم تغيير هذا الخيار بأنفسهم في صفحة الإعدادات الجديدة التي تعد الصفحة الرئيسية الجديدة لخيارات الخطوط أيضًا.



وقد أعادت الشركة أيضًا تصميم تجربة البحث والاستبدال على التطبيق، وبصرف النظر عن هذا ، يأتي التطبيق الآن مع دعم للتراجع متعدد المستويات، ويأتي تطبيق Photos المعاد تصميمه على نظام التشغيل Windows 11 مزودًا بميزات جديدة في خيار التحرير مثل أداة الاقتصاص ونسبة العرض إلى الارتفاع وغيرها.



ويسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بضبط سطوع الصورة مع خيارات الترميز الجديدة، ويمكن للمستخدمين أيضًا تدوير الصورة عموديًا باستخدام التطبيق ، وكانت أداة التدوير تعمل في السابق أفقيًا فقط.

