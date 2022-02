إنستجرام تطلق ميزة "Take a Break"

قبل يوم الإنترنت الآمن 2022 ، أعلن انستجرام عن إطلاق "Take a Break" في جميع البلدان، لمساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة حول الطريقة التي يقضون بها وقتهم.



حيث تعد "Take a Break" ميزة ستظهر للأشخاص ، حيث كانوا يتنقلون لفترة معينة من الوقت، وسيُطلب منهم أخذ استراحة من انستجرام ويقترح عليهم تعيين تذكيرات لأخذ المزيد من فترات الراحة في المستقبل، وستظهر لهم أيضًا نصائح مدعومة من الخبراء لمساعدتهم على التفكير وإعادة التعيين ، وفقًا لمنصة مشاركة الصور والفيديو.



وتعتمد تذكيرات "Take a Break" على أدوات إدارة الوقت الحالية في انستجرام بما في ذلك Daily Limit ، والتي تتيح للأشخاص معرفة متى وصلوا إلى إجمالي الوقت الذي يرغبون في قضاؤه على انستجرام كل يوم ويوفر القدرة على تجاهل الإشعارات من انستجرام.

وقد تم إطلاق "Take a Break" لأول مرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا ، وهو متاح الآن للجميع على مستوى العالم.



وستتوفر ميزة "Take a Break" على نظام iOS على الفور وسيتم طرحها على Android في غضون أسابيع قليلة.