رؤساء بلديات محافظة غزة يناقشون سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

ناقش رؤساء بلديات محافظة غزة خلال إجتماع عُقدَ الخميس في مقر بلدية المغراقة , سبل التعاون الحثيثة بين البلديات في المنطقة .

وخلال اللقاء تم مناقشة أثر المنخفضات الأخيرة على البلديات والشاطئ وأوجه التعاون المشترك بين البلديات ومناقشة كيفية تطوير نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات وخلافه .

وأكد أ.أبو كميل على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار جهود البلديات لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة مع كافة البلديات في المحافظة و أهمية تعزيز التعاون مع البلديات في المجالات المشتركة بهدف إستكمال عملها بالشكل الأنسب لتقديم كافة الخدمات لسكان المنطقة .

وخلال اللقاء استعرض رؤساء بلديات محافظة غزة كلاً على حدى خططهم التشغيلية ومناقشة وضع الحلول مع كافة الإشكاليات التي قد تواجه عملهم .

