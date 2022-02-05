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رؤساء بلديات محافظة غزة يناقشون سبل التعاون المشترك

05 شباط / فبراير 2022 09:49

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غزة-الرأي

ناقش رؤساء بلديات محافظة غزة خلال إجتماع عُقدَ الخميس في مقر بلدية المغراقة , سبل التعاون الحثيثة بين البلديات في المنطقة .
وخلال اللقاء تم مناقشة أثر المنخفضات الأخيرة على البلديات والشاطئ وأوجه التعاون المشترك بين البلديات ومناقشة كيفية تطوير نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات وخلافه .
وأكد أ.أبو كميل على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار جهود البلديات لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة مع كافة البلديات في المحافظة و أهمية تعزيز التعاون مع البلديات في المجالات المشتركة بهدف إستكمال عملها بالشكل الأنسب لتقديم كافة الخدمات لسكان المنطقة .
وخلال اللقاء استعرض رؤساء بلديات محافظة غزة كلاً على حدى خططهم التشغيلية ومناقشة وضع الحلول مع كافة الإشكاليات التي قد تواجه عملهم .
 

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