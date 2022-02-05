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بلدية غزة تدعو المواطنين لاتباع اجرءات السلامة خلال المنخفضات

05 شباط / فبراير 2022 09:55

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غزة-الرأي

دعت بلدية غزة المواطنين  لاتباع الارشادات التالية حفاظاً على سلامتهم خلال المنخفضات الجوية ومنها :
 ضع النفايات في الحاوية
إخراج النفايات في أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في الحاويات، لمنع انسداد مصافي الأمطار بها.
 لا ترمى على الأرض
المحافظة على النظافة العامة وعدم إلقاء أي مخلفات على الأرض أو الأرصفة ووضعها في المكان المخصص لها، حتى لا تنجرف مع مياه المطر وتسبب اغلاق مصافي الأمطار.
 لا تفتح المناهل
عدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي، حتى لا تجتاح مياه الأمطار شبكات الصرف الصحي فتتسبب بطفح المياه العادمة في البيوت المنخفضة.
 لا تغلق المصافي
عدم وضع أكوام الرمل والحصى فوق فتحات تصريف مياه الأمطار والعمل على إحاطتها بأكياس رمل، حتى لا تنجرف مع مياه المطر وتتسبب باغلاق الشبكات.
] تواصل معنا
في حال حدوث أي طارئ يمكنك التواصل معنا على الرقم المختصر 115.
وتمنت البلدية السلامة للجميع .
 

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