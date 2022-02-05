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7184 مغادراً و6380 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

05 شباط / فبراير 2022 09:57

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غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (30 يناير وحتى 4 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7184 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6380.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7060 مواطناً و97 أجنبياً، و27 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6253 مواطناً، و96 أجنبياً، و22 من فلسطينيي الداخل، و9 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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