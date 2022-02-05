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أسعار المنتجات الزراعية اليوم السبت

05 شباط / فبراير 2022 10:19

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غزة-الرأي

جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم السبت 5.2.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

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