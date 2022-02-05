أسعار المنتجات الزراعية اليوم السبت

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 شباط / فبراير 2022 10:19
غزة-الرأي
جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم السبت 5.2.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين
10:37الصحة: وفاتان و1314 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
11:07ما الجديد في تطورات الحالة الوبائية بقطاع غزة؟
10:40تعليم رفح تشارك في اختتام فعاليات معرض" أطفال غزة يبرمجون"
10:48الاحتلال هدم 34 منشأة في القدس الشهر الماضي
10:40الأسير أبو حميد لا يزال بحالة صحية صعبة
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