تعليم رفح تشارك في اختتام فعاليات معرض" أطفال غزة يبرمجون"

غزة-الرأي

شاركت مديرية تعليم رفح في فعاليات معرض أطفال غزة يبرمجون الذي نفذ بالشراكة بين التعليم و جمعية الثقافة والفكر الحر ومركز نوارة التربوي.

وشارك في الفعاليات مدير التربية والتعليم أ. أشرف عابدين، و رئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم، ومشرف التكنولوجيا أ. عبد الباسط المصري، ونخبة من مديري المدارس والمعلمين والطلبة وحضور ممثلة جمعية الثقافة والفكر الحر ممثلة بمركز نوار التربوي ومديرته أ. نجوى الفرا، ومركز بناة الغد ومديرته أ. آمال خضير، ومركزي الشروق والأمل ممثلين بـ أ. خليل فارس.

بدوره، نقل مدير تعليم رفح تحيات وكيل الوزارة د. زياد ثابت ودعمه الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تخدم الطالب وتنمي معارفه وقدراته مما ينعكس بالإيجاب على التعليم و المجتمع والوطن بشكل عام.

وتقدم عابدين بجزيل الشكر من جمعية الثقافة والفكر الحر على هذا الدور المجتمعي الراقي خاصة في مجال التعليم، وأكد على أهمية هذه الفعاليات والأنشطة العلمية والتكنولوجية.

وقد شهدت الفعاليات حفل اختتام شمل على تكريم المؤسسات لمدير رفح ممثلاً للوزارة، وكذلك تكريم مديريات ومعلمي وطلبة تعليم رفح وخان يونس وشرق خان يونس المشاركة بهذه الفعاليات.

وضم المعرض العديد من التجارب والمشاريع والبرامج المميزة، منها: الكشف عن انزيم الكتليز وعن الأحماض والقواعد، وسحر الشمعة والتبرعم في الخميرة، ومشروع المواد الموصلة وغير الموصلة للكهرباء ولوحة البت والبايت ولوحة الجيوب ومشروع التعرف على أقسام الأسنان ووظائفها والكشف عن الأمراض الجلدية ودليل للكفيف يتيح له التعرف على الأشياء، وبرنامج لا للتنمر على المعاق، وقيمة حب الوطن وبرنامج غرس وتعزيز القيم.



