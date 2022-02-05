تعليم الشمال وبلدية النزلة تتباحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

تباحث وفد من مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مع وفد من بلدية النزلة في سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم المصلحة العامة، ويلبي احتياجات الأهالي في المنطقة الواقعة ضمن نفوذ المديرية والبلدية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، لبلدية النزلة حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية م. مازن النجار، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وفيما رحب م. النجار بوفد المديرية، مثمناً جهوده في خدمة العملية التعليمية، أكد على ضرورة التعاون المشترك ما بين البلدية والمديرية بما يخدم المجتمع ويساهم في تعزيز إمكاناته، وتحقيق تطلعاته.

من ناحيته، أعرب أ. حرز الله عن إعجابه بأداء بلدية النزلة وتعاونها مع مديرية التعليم بما يخدم العملية التعليمية ويساهم في تحسين البيئة المدرسية من خلال تعبيد الطرق المؤدية للمدارس.

كما تطرق أ. حرز الله إلى أهمية الإسراع في تجهيز المخططات الخاصة بقطعة الأرض المفرزة من طرف البلدية لصالح إنشاء مدرسة جديدة في أرض دبور شرقي مخيم جباليا، بالإضافة إلى تخصيص أراض أخرى لإنشاء مدارس جديدة في منطقتي بئر النعجة (غرب مخيم جباليا)، وأرض أبو الخير (شرق جباليا).

وفي ختام الزيارة أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة.

