مباحث رفح تضبط 3 مطلوبين هاربين من العدالة

غزة - الرأي:

تمكنت المباحث العامة في محافظة رفح - قسم المدينة من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين من العدالة، صادر بحقهم عدد من مذكرات القبض والإحضار لجهاتٍ قضائية.

وقالت مباحث رفح، إنها نها ألقت القبض على المدعو (م،ا) والمدعو (س،ا) والمدعو (أ،ا) والمطلوبين على خلفية عددٍ من القضايا, في منزلٍ شرق المحافظة.

وبينت المباحث أنها ضبطت المذكورين وبحوزتهم أداة تعاطٍ و "110" حبة روتانا وطلقتا سلاح كلاشنكوف.

وأشارت مباحث رفح إلى أنها أحالت المطلوبين والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.