وكالة الرأي الفلسطينية توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة" وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن اختناقاً بسبب فحم التدفئة وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 51 مهمة للدفاع المدني خلال المنخفض الجوي منذ مساء الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 15 إصابة في 41 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال وبلدية النزلة تتباحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال شابين من قرية عنزة جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية ما الجديد في تطورات الحالة الوبائية بقطاع غزة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال هدم 34 منشأة في القدس الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح تشارك في اختتام فعاليات معرض" أطفال غزة يبرمجون"
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث رفح تضبط 3 مطلوبين هاربين من العدالة

05 شباط / فبراير 2022 02:22

المباحث العامة
المباحث العامة

غزة - الرأي:

تمكنت المباحث العامة في محافظة رفح - قسم المدينة من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين من العدالة، صادر بحقهم عدد من مذكرات القبض والإحضار لجهاتٍ قضائية.

وقالت مباحث رفح، إنها نها ألقت القبض على المدعو (م،ا) والمدعو (س،ا)  والمدعو (أ،ا) والمطلوبين على خلفية عددٍ من القضايا, في منزلٍ شرق المحافظة.

وبينت المباحث أنها ضبطت المذكورين وبحوزتهم أداة تعاطٍ و "110" حبة روتانا وطلقتا  سلاح كلاشنكوف.

وأشارت مباحث رفح إلى أنها أحالت المطلوبين والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟