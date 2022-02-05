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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاحد

05 شباط / فبراير 2022 03:25

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح غداً الأحد سيكون للحافلات المتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة والمتأخرونمن الكشف السابق والحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/7)، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديدرقم (2022/6).

ودعت إلى ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبًا منهم إجراء فحصكورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي: الأحد 2/6: فحص الحافلات (2-4)، الإثنين 2/7: فحص الحافلات (5-7)، الثلاثاء 2/8: فحص الحافلات (8-10).

وطالبت بضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وبإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

للاطلاع على كشف 7 اضغط هنا.

للاطلاع على كشف 6 اضغط هنا.

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