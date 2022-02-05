الشرطة بغزة تُنهي ملفات 89 غارمًا

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن مراكز شرطة محافظة غزة أنهت ملفات 89 غارماً موقوفين في نظاراتها على ذممٍ مالية، بلغت قيمة سداد مديونياتهم الإجمالية 20 ألف و300 شيكل، وذلك بدعمٍ كريم وتبرع من فاعلي الخير.

وفي التفاصيل، ذكرت شرطة محافظة غزة أن مركز شرطة الشيخ رضوان أنهى ملفات 34 غارماً على ذممٍ مالية بلغت القيمة المُسددة منها 5 آلاف شيكل وذلك بدعمٍ من جمعية قوافل الخير.

وأشارت إلى أن مركز شرطة الشجاعية استقبل لجنة فكاك الغارمين برعاية دولة الكويت وجمعية مكة الخيرية, أنهت خلالها ملفات "26" غارمًا، دُفعت مديونياتهم بقيمة "6500" شيكل.

ونوهت إلى أن مركز شرطة الشاطئ أنهى ملفات 22 غارمًا وموقوفًا على ذمم مالية لدى نظارته بلغت قيمة سداد مديونياتهم 7000 شيكل.

وبيّنت أن مركز شرطة التفاح والدرج أنهى ملفات 7 غارمين بلغت قيمة سداد مديونياتهم 2800 شيكل بدعمٍ كريم من فاعل خير.

في هذا السياق، أوضحت شرطة محافظة غزة أن المبادرات الكريمة جاءت من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، مؤكدةً تسويةَ الأوضاعِ القانونية لهم والإفراج عنهم".