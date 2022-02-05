وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون غرب سلفيت المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاحد وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تضبط 3 مطلوبين هاربين من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة" وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن اختناقاً بسبب فحم التدفئة وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 51 مهمة للدفاع المدني خلال المنخفض الجوي منذ مساء الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 15 إصابة في 41 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال وبلدية النزلة تتباحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال شابين من قرية عنزة جنوب جنين
أخبار » الأخبار الحكومية

بدعم من فاعلي الخير

الشرطة بغزة تُنهي ملفات 89 غارمًا

05 شباط / فبراير 2022 04:47

9A4AD2BF-EE02-4139-A653-6394CA08250A
9A4AD2BF-EE02-4139-A653-6394CA08250A

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن مراكز شرطة محافظة غزة أنهت ملفات 89 غارماً موقوفين في نظاراتها على ذممٍ مالية، بلغت قيمة سداد مديونياتهم الإجمالية 20 ألف و300 شيكل، وذلك بدعمٍ كريم وتبرع من فاعلي الخير.

وفي التفاصيل، ذكرت شرطة محافظة غزة أن مركز شرطة الشيخ رضوان أنهى ملفات 34 غارماً على ذممٍ مالية بلغت القيمة المُسددة منها 5 آلاف شيكل وذلك بدعمٍ من جمعية قوافل الخير.

وأشارت إلى أن مركز شرطة الشجاعية استقبل لجنة فكاك الغارمين برعاية دولة الكويت وجمعية مكة الخيرية, أنهت خلالها ملفات "26" غارمًا، دُفعت مديونياتهم بقيمة "6500" شيكل.

ونوهت إلى أن مركز شرطة الشاطئ أنهى ملفات 22 غارمًا وموقوفًا على ذمم مالية لدى نظارته بلغت قيمة سداد مديونياتهم 7000 شيكل.

وبيّنت أن مركز شرطة التفاح والدرج أنهى ملفات 7 غارمين بلغت قيمة سداد مديونياتهم 2800 شيكل بدعمٍ كريم من فاعل خير.

في هذا السياق، أوضحت شرطة محافظة غزة أن المبادرات الكريمة جاءت من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، مؤكدةً تسويةَ الأوضاعِ القانونية لهم والإفراج عنهم".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟