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الصحة بغزة: بدء تشغيل مركز مسقط القرارة الجديد

05 شباط / فبراير 2022 05:13

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غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، بدء تشغيل مركز مسقط القرارة الجديد (شارع صلاح الدين)، يعتبر مركز نموذجي؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المستوى الرابع.

وأكدت أن مركز مسقط سيستقبل المراجعين بدءًا من صباح غد الأحد  6/2/2022 بدلاً من مركز القرارة القديم.

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