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الغريز: معدل هطول الأمطار الأخيرة فاق متوسط المعدل السنوي

05 شباط / فبراير 2022 07:01

غزة-الرأى:

أكد رئيس اللجنة الحكومية لطوارئ الشتاء، م. زهدي الغريز أن كميات هطول الأمطار التي استمرت منذ مساء يوم الجمعةوحتى نهار اليوم السبت دون انقطاع جاءت أعلى من متوسط المعدل السنوي.

ولفت إلى أنه وبتوفيق الله أولا وجهود العاملين في الميدان من لجان طوارئ في البلديات والمؤسسات الشريكة قد مر المنخفضبسلام دون حدوث أي اضرار تذكر مقارنةً بالأعوام السابقة.

وذكر الغريز أن ذلك يأتي استنادا إلى تقارير الزيارات الميدانية للفرق الميدانية بلجان طوارئ البلديات ووفق توصياتالمؤسسات الشريكة في لجنة الطوارئ المركزية الحكومية الخاصة بالشتاء، فإننا نفيد بما يلي:

1-نزول منسوب الاودية في القطاع بعد ارتفاعها وخاصة وادي غزة ووادي بيت حانون ووادي ابو حليب ووادي الربايعة وواديصابر وحالتها الان مستقرة.

2-برك تجميع مياه الامطار تقوم الان بتفريع كمياتها من خلال طواقم البلديات والحالة تحت السيطرة.

3- تم فتح جميع الشوارع التي اغلقت بسبب المنخفض وعادت الحركة المرورية الى طبيعتها.

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