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مباحث التموين تُغلق 4 نقاط غاز عشوائية وسط أحياء غزة

06 شباط / فبراير 2022 07:50

مباحث التموين
مباحث التموين

غزة- الرأي:

أغلقت المباحث العامة –دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة_ بالاشتراك مع شرطة البلديات "4" نقاط عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية بمحافظة غزة بشكل نهائي، بالإضافة إلى إخطار وإيقاف مولد كهرباء عن العمل بشكل مؤقت لمتابعة ومراجعة شروط السلامة.

وذكرت مباحث التموين أن قرارات الإغلاق الإداري بحق النقاط العشوائية يأتي لمخالفة أصحابها المواصفات والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل خطورةً عالية على حياة السكان المجاورين لها.

وبينت مباحث التموين، أنها عملت على إحالة المخالفين للدائرة القانونية في بلدية غزة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

جدير بالذكر، أن دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة تنظم جولاتٍ تفتيشية ورقابية برفقة الجهات المختصة على المحال التجارية والمخابز والمخازن ونقاط بيع الغاز بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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