الأحوال المدنية تُنجز قرابة 32 ألف معاملة للمواطنين خلال يناير

غزة- الرأي:

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 31 ألف و 836 معاملة للمواطنين خلال شهر يناير الماضي، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 17 ألف و951 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 13 ألف و 103 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني بالإضافة الى معاملات أخرى ".

بدورها سلمت الأحوال المدنية 782 معاملة تنوعت بين "تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد" سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس.