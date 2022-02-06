ريال مدريد يبحث عن استعادة الثقة ضد غرناطة في الدوري الإسباني

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره غرناطة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الليجا.

يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إشبيلية أقرب المنافسين وصاحب الـ 46 نقطة، فيما يأتي فريق غرناطة في المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة.

ريال مدريد ضد غرناطة

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم، بعد وداع مؤلم لبطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري، حيث خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 0-1 في الرمق الأخير من عمر المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على غرناطة، من أجل مصالحة جماهيره، وتوسيع الفارق مع إشبيلية، لا سيما وأنه تعادل مع إلتشي بنتيجة 2-2 في الجولة الـ 22 من مسابقة الليجا.

ويفقد فريق ريال مدريد، مهاجمه وقائده كريم بنزيما أمام غرناطة غدًا فى الليجا، بسبب عدم جاهزيته بعد الإصابة التى تعرض لها أمام إلتشي، حيث لم يشارك مع الملكي فى المران الجماعي أمس السبت.

وسيواصل كريم بنزيما عملية التأهيل على إصابته ، وسيتم تقييم حالته لمعرفة مدي إمكانية مشاركته ضد فياريال في الجولة الـ 24 من عدمه أم الإنتظار إلي موقعة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

كما يغيب عن ريال مدريد أيضًا، فيرلاند ميندي وماريانو دياز بسبب الإصابة، بالإضافة إلي النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

وحول مواجهة غرناطة وضرورة تحقيق الفوز من أجل تعويض التعثر الأخير ضد بيلباون علق كارلو أنشيلوتي "يجب أن نعود بشكل جيد بعد خسارتنا أمام أتلتيك بلباو فى كأس ملك إسبانيا، ويجب أن نلعب مباراة جيدة ونفوز".