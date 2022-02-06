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ليفربول يستضيف كارديف سيتى فى كأس الاتحاد الإنجليزي

06 شباط / فبراير 2022 08:56

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يحل نادى كارديف سيتي ضيفا على منافسه ليفربول في المباراة التي تجمعهما على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يشارك ليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد بعدما أطاح بفريق شروسبري تاون بنتيجة 4-1، بينما تغلب كارديف سيتي على بريستون نورث ايند بهدفين مقابل هدف.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز على كارديف سيتي من أجل مواصلة المشوار في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل للدور الـ16.

ويعيش الريدز حالة من التألق على مستوى النتائج بعدما حقق فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي على حساب برينتفورد وكريستال بالاس وهو الأمر الذي قاده للعودة لوصافة البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وله مباراتين مؤجلتين وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، كما تأهلت كتيبة يورجن كلوب إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لمواجهة تشيلسي بعد الفوز على أرسنال بهدفين دون رد في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يشارك كارديف سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويحتل المركز الـ 20 برصيد 29 نقطة.

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