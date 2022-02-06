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لاتسيو يكتسح فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

06 شباط / فبراير 2022 08:59

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اكتسح نادى لاتسيو نظيره فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أرتيميو فرانكي"، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أهداف لاتسيو في الدقيقة 53، وعزز شيرو إيموبيلي تقدم لاتسيو بالهدف الثانى، قبل أن يسجل كريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا الهدف الثالث لفريق لاتسيو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع نادى لاتسيو رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة خاضها حتى الآن حقق 11 انتصارات و7 هزائم و6 تعادلات.

في المقابل، يتوقف رصيد فيورنتينا عند 36 نقطة في المركز الثامن من 23 مباراة حقق خلالها 11 انتصارا و3 تعادلات و9 هزائم.

جدير بالذكر أن فيورنتينا لعب آخر 5 دقائق منقوصا بعدما تلقى لاعبه لوكاس توريرا على البطاقة الحمراء بعد نيله إنذارين في اللقاء، وذلك في الدقيقة 85.

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة، ويليه ميلان في الوصافة بـ52 نقطة.

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