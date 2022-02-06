مايكروسوفت تختبر ميزات ويندوز 11 التجريبية الجديدة



قدمت شركة مايكروسوفت تفاصيل خططها لاختبار نظامها التشغيلي الأحدث ويندوز 11 طوال عام 2022. ويأتي ذلك بعد الكشف في الأسبوع الماضي عن أن ويندوز 11 يحصل على تحديث أكبر من المعتاد في شهر فبراير مع تطبيقات أندرويد وتحسينات شريط المهام وغير ذلك الكثير.



ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، تقول الشركة المصنعة للبرنامج إنها تخطط لتجربة المزيد مع ميزات لمختبري نظام التشغيل ويندوز 11 لتقييم الميزات التي قد لا تصل أبدًا.



وتقول أماندا لانجوفسكي، مديرة برنامج ويندوز إنسايدر، في تدوينة: كجزء من هذا التطور المستمر، يرى مشتركو البرنامج أننا نعتمد بشكل أكبر على قناة التطوير كمكان لاحتضان الأفكار الجديدة والعمل على العناصر الرئيسية والتحكم في حالات السمات الفردية.



وأضافت: لن يتم إطلاق هذه المفاهيم مطلقًا في بعض الحالات. ولكن يمكننا تحسين التجارب وتقديم حلول في ويندوز تسمح للعملاء بتحقيق المزيد من خلال إجراء المزيد من التجارب.



وكان هناك مثل هذه الاختبارات من قبل، حيث تحصل مجموعة فرعية من مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر على إمكانية الوصول إلى ميزة قبل أن تطرحها مايكروسوفت على نطاق أوسع للمختبرين.



وبالرغم من ذلك، قد تكون هناك اختلافات في الميزات التي لن يتم توثيقها بالكامل بواسطة مايكروسوفت في المستقبل.



ويبحث المتحمسون لنظام ويندوز عن ميزات جديدة في كل مرة تصدر فيها مايكروسوفت بنية جديدة باستخدام العلامات في نظام التشغيل لتشغيل الميزات المخفية ومعرفة ما تقوم الشركة بتجربته.



تقول لانجوفسكي: ندرك أن بعض المختبرين التقنيين لدينا اكتشفوا أن بعض الميزات تم تعطيلها عمدًا في البنيات التي أطلقناها. وفي هذه الحالات، نتواصل حول الميزات التي نقوم بتمكينها للمختبرين عن قصد لتجربتها وتقديم تعليقات بشأنها.



وتقترب قناة المطورين لنظام التشغيل ويندوز 11 أكثر من تسميتها حيث تظهر الميزات التجريبية. ويترك هذا الأمر القناة التجريبية تتضمن ميزات أقرب إلى ما قد يصل للجميع. وقد يعني ذلك ظهور ميزات جديدة في القناة التجريبية أولاً، إذا كانت أقرب إلى الشحن.



وتخطط الشركة الآن لمنح مختبري ويندوز 11 طريقة يمكنهم من خلالها التبديل من قناة المطورين إلى القناة التجريبية. وذلك لتجنب المزيد من الميزات التجريبية القادمة.



ومن المحتمل أن يتزامن ذلك مع إصدار شهر فبراير من الميزات. بما في ذلك دعم تطبيقات أندرويد وتغييرات شريط المهام وتطبيقات المفكرة ومشغل الوسائط المعاد تصميمها.

