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المالية تنفذ مهمة تدقيق داخلي لمعبر كرم أبو سالم

06 شباط / فبراير 2022 10:09

رفح- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتدقيق الداخلي بوزارة المالية مهمة تدقيق لمعبر كرم أبو سالم التجاري، للتأكد من سلامة الإجراءات الجمركية.

وشارك بالمهمة مدير دائرة تدقيق قطاع التنمية الاقتصادية رفعت اللحام، ومدير دائرة التدقيق على الأمن والحكم الرشيد المكلف خليل قبلان.

وأوضح اللحام أن الهدف من هذه المهمة متابعة تنفيذ الإجراءات في عمل معابر وزارة المالية، والتأكد من سلامتها، اضافة إلى التأكد من تنفيذ المعاملات حسب النظام، مبينا أن الإدارة العامة للتدقيق تتابع تطوير أداء المعبر من حيث البرامج والإجراءات، والتأكد من سلامة حفظ البضائع المحجوزة دون التعرض للتلف والاهمال، ومتابعة آليات حجز البضائع واستلامها وفق مستندات رسمية.

وأضاف اللحام أن إدارته تسعى لتحسين الخدمة المقدمة بالمعابر، وتقديم الاقتراحات والحلول والتوصيات حول المشاكل وعوائق العمل ما يحقق خدمة أفضل للجمهور.

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