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المواصفات والمقاييس تعقد سلسلة لقاءات للالتزام بالشروط السليمة

06 شباط / فبراير 2022 10:12

غزة- الرأي

عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس سلسلة لقاءات مختلفة مع اتحادات وقطاعات انشائية.

وعقدت اللجنة العليا لتنظيم وتطوير الرقابة الغذائية، ولجنة تمديد الصلاحية اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٢ لمناقشة عدة ملفات أبرزها تحديد مهام لجنة تمديد فترة الصلاحية لمنتج جوز الهند، وتم الاستعانة بمواصفات بعض الدول المجاورة.

وناقش الاجتماع طلبات لتمديد منتجات من شركات مختلفة بما يضمن التزامها بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

كما وتم عقد الاجتماع الأول للجنة الإنشائية بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والقطاع العام.

ورحب م. عماد الحوراني مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالأعضاء مؤكداً أهمية عمل اللجنة ودورها الفاعل الذي يضمن صحة وسلامة المواطن.

وأشاد الحوراني بالجهود المبذولة في سبيل متابعة المواد الانشائية المستوردة والمحلية.

وأوصت اللجنة بمجموعة من الاقتراحات سيتم متابعتها في الاجتماعات القادمة ومناقشة إمكانية العمل بها وتنفيذها.

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