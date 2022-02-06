وزارة العمل تبحث التعاون المشترك مع دار القرآن الكريم والسنة

غزة- الرأي

بحثت دائرة تنمية التشغيل في الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، يوم الخميس 3/2/2022، سبل التعاون المشترك مع جمعية دار القرآن الكريم والسنة.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها م. أحمد النبريص مدير دائرة تنمية التشغيل، حيث كان في استقبالهم مدير الدار أ. بلال عماد، وعددا من العاملين في الجمعية.

وتخلل اللقاء مناقشة مكون مشروع تنمية قدرات الخريجين للعمل عن بعد WESTART والخاص بتدريبات العمل عن بعد في مجال تحفيظ القرآن الكريم، كما تم مناقشة وسائل وأدوات الاختيار للفئات المستهدفة ضمن المجال.

وتخلل الزيارة الاطلاع على تجربة الجمعية في مركز التحفيظ الإلكتروني عن بعد والذي تديره الجمعية، حيث تم الاتفاق على التواصل المشترك والدائم، وتبادل الخبرات في هذا المجال.