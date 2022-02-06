وكالة الرأي الفلسطينية عشائر الشمال تعالج 123 قضية خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط طني أجبان مخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصـابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تستعد لاطلاق مؤتمر"الجريمة الإلكترونية في فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تدريبية في إدارة السلفة الشهرية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تستعرض إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح والشرطة القضائية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان وكالة الرأي الفلسطينية المدهون " نسعى لإرساء قضاء متميز بجودة أحكامه وسلامة إجراءاته وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يؤكد على أهمية البحث العلمي في مجال القانون
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تبحث التعاون المشترك مع دار القرآن الكريم والسنة

06 شباط / فبراير 2022 10:14

غزة- الرأي

بحثت دائرة تنمية التشغيل في الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، يوم الخميس 3/2/2022، سبل التعاون المشترك مع جمعية دار القرآن الكريم والسنة.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها م. أحمد النبريص مدير دائرة تنمية التشغيل، حيث كان في استقبالهم مدير الدار أ. بلال عماد، وعددا من العاملين في الجمعية.

وتخلل اللقاء مناقشة مكون مشروع تنمية قدرات الخريجين للعمل عن بعد WESTART والخاص بتدريبات العمل عن بعد في مجال تحفيظ القرآن الكريم، كما تم مناقشة وسائل وأدوات الاختيار للفئات المستهدفة ضمن المجال.

وتخلل الزيارة الاطلاع على تجربة الجمعية في مركز التحفيظ الإلكتروني عن بعد والذي تديره الجمعية، حيث تم الاتفاق على التواصل المشترك والدائم، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟