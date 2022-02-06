رئيس بلدية بيت لاهيا يلتقي لجنة حي "الشيماء"

بيت لاهيا- الرأي

عقد رئيس بلدية بيت لاهيا (م. علاء العطار) لقاءً تحاوريًا مع لجنة حي الشيماء، في مقر جمعية غزة التعاونية الزراعية.

وشارك في اللقاء، عن وزارة الحكم المحلي: مدير منطقة بيت لاهيا (أ. إياد أبو حالوب)، وعن البلدية، أعضاء المجلس البلدي ( د. مرسي سلمان - د. يحيى غبن - د. جاد الله الشافعي)، وعن الجمعية رئيسها (أ. أحمد الشافعي)، وأعضاء من مجلس الإدارة، إلى جانب وجهاء ومخاتير وشخصيات اعتبارية من المدينة.

ويهدف اللقاء الخروج بتوصيات مثمرة، من شأنها الارتقاء بحي الشيماء، وتذليل الصعوبات أمام البلدية؛ لتقديم خدماتها لهم، وحل اشكالياتهم العالقة.

وأكد رئيس البلدية على أهمية تطبيق القانون، بما يراعي المصلحة العامة، وعدم اغفال روح القانون للمتعسرين من المواطنين.