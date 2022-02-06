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دائرة الإرشاد المروري تنظم لقاءً توعوياً في روضة المجد بغزة

06 شباط / فبراير 2022 10:24

غزة- الرأي

واصلت وزارة النقل والمواصلات برامجها التوعوية في محافظة غزة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي في نفوس الأطفال وتدريبهم عليها وتم تعريف الأطفال بكيفية الاجتياز الآمن للطريق وذلك بشكل عملي على الطريق وتم عرض فيديوهات إرشادية للأطفال فيها بعض السلوكيات الخاطئة التي يجب على الأطفال عدم القيام بها كما تم شرح الإشارات الضوئية وكيفية قطع الطريق من ممر المشاة.

وأوضحت الوزارة بأن هذه البرامج التوعوية تأتي ضمن الخطة التي وضعتها دائرة التوعية المرورية للوصول إلى كافة الرياض في القطاع بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأنها تهدف إلى إنشاء جيل مثقف مرورياً ومهتم بها لنصل إلى درجة الأمن والأمان على الطريق.

وقد شارك في اللقاء التثقيفي أ. ناهض الخطيب رئيس قسم الإرشاد المروري والرائد أحمد أبو طبيخ رئيس قسم الإرشاد المروري بالمعهد المروري التابع لشرطة المرور بغزة و أ. نادية العالول من قسم التوعية المرورية و أ. فراس مسعود.

وأشارت الوزارة بأنه ستطلق البرامج التوعوية أيضاً في 14 روضة الأسبوع المقبل في كافة المحافظات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمعهد المروري.

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